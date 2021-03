Taça da Copa do Brasil Divulgação / CBF

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 15:44 | Atualizado 02/03/2021 15:45

Rio - A Copa do Brasil de 2020 ainda não terminou, porém a edição de 2021 já começou. Nesta terça-feira, houve o sorteio da primeira fase da competição da próxima temporada. Vasco e Botafogo são os grandes clubes cariocas sorteados para disputar essa etapa do torneio. O Glorioso encara o Moto Club, do Maranhão, enquanto o Cruzmaltino joga contra a Caldense, de Minas Gerais.

Publicidade

As duas equipes carioca jogam fora de casa e avançam para a próxima fase em caso de empate. Nesta primeira fase, 80 times estão separados em oito potes com dez equipes em cada. O Fluminense e Flamengo por estarem disputando a Libertadores, só vão iniciar a disputa da competição a partir da terceira fase.



Além de Vasco e Botafogo, o Boavista, o Madureira e o Volta Redonda também está participando dessa fase da competição. A equipe de Bacaxá joga em casa contra o Goiás, o Tricolor Suburbano recebe o Paysandu e o time do Vale do Aço encara o Castanhal, do Pará.

Publicidade

Os 40 times que se classificarem para a segunda fase se enfrentam em jogo único, com pênaltis se houver empate, para definir quem jogará a terceira fase, que contará com os 20 classificados mais Athletico-PR, Atlético, Brasiliense, Chapecoense, Ceará, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos. Além de Flamengo e Fluminense.