Rio - Fernando Prass, ex-goleiro do Vasco e do Palmeiras, encerrou a sua carreira ao fim do Brasileiro. O último clube do jogador foi o Ceará. Em participação no programa 'Seleção Sportv', o ex-arqueiro foi alvo de brincadeiras por parte de Petkovic, que relembrou um gol que fez em Prass, quando este defendia o Coritiba. O brasileiro respondeu.

"O Petkovic fez um gol em mim com uma baita ajuda do árbitro. Ele tentou fazer um gol olímpico quando eu era goleiro do Coritiba e a bola bateu na trave e voltou para ele. Ele seguiu na jogada e sofreu o pênalti. O lance deveria ter sido invalidado porque foram dois lances seguidos sem ninguém encostar na bola. O árbitro marcou o pênalti e ele fez o gol. Teve um belo apito amigo, se não ele não teria feito esse gol em mim", brincou Prass.



Ao relembrar o lance, o ídolo do Flamengo afirmou que não havia entendido a reclamação dos jogadores do Coritiba naquela partida. "Eu bati o escanteio e a bola pegou na trave e voltou para mim. Eu dominei, entrei na área e fui derrubado. Foi pênalti claro. Fui só entender a revolta dos jogadores do Coritiba depois", disse Pet em tom descontraído.