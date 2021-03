Neymar AFP

Publicado 02/03/2021 17:34

Rio - Craque do PSG e comentarista oficial do Big Brother Brasil no Twitter, Neymar mostra que não perde um programa do reality show da Globo. Terça-feira é dia de eliminação e o jogador se mostrou ainda mais entusiasmado com a situação por nele estar Lumena, conhecida pelos bordões 'jornada' e 'itinerário', a baiana vem irritando os internautas e Neymar por uma suposta 'militância exagerada'.

Em um desses casos, Lumena desdenhou de jogadores de futebol. O comentário chegou em Neymar que compartilhou o vídeo e escreveu na legenda: 'Vai militar lá na casa do chapéu... #ForaLumena'.

Na manhã desta terça, após o jogo da Discórdia da manhã de segunda-feira, Neymar comentou sobre a dinâmica. O programa apresentado por Tiago Leifert incentivou os participantes a colocar placas na testa das pessoas com mensagens como 'duas caras', 'tóxico', 'oportunista', 'fraco', 'pipoqueiro' entre outras.

Eles deveriam explicar o motivo de dar adjetivos tão negativos pros colegas, o que gerou conflito, claro. Lumena, inclusive, foi uma das principais alvos. No Twitter, Neymar afirmou que se estivesse no jogo, a baiana seria seu alvo principal.

"Se eu tivesse participado do jogo da discórdia de ontem, eu iria burlar a regra e por todas as plaquinhas não cabeça da lumena!"