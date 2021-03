Miguel Ángel Ramírez é o novo técnico do Internacional Divulgação

Publicado 02/03/2021 17:52

Bienvenido, Miguel Ángel Ramírez! https://t.co/RG8ohGVSdJ #VamoInter pic.twitter.com/4oGybETaNY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 2, 2021 Porto Alegre - Acertado desde dezembro agora é oficial: Miguel Ángel Ramírez é o novo técnico do Inter. Com um contrato de duas temporadas, o treinador espanhol chega ao colorado e vai assumir a equipe daqui a 10 dias, quando o elenco principal se reapresenta após a folga do fim do Brasileirão.

Ramírez chegou em Porto Alegre na manhã da última segunda-feira para acertar os últimos detalhes e assinar o contrato. Vindo da Espanha, o treinador era esperado para acompanhar a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho na noite de ontem, entretanto, não foi visto no Beira Rio, ao menos publicamente.

O treinador havia sido procurado pelo São Paulo após a demissão de Diniz, mas negou devido ao acordo verbal que tinha com o com o Colorado. As partes estavam acertadas desde dezembro, quando Alessandro Barcellos foi eleito presidente do clube.

Segundo a nota oficial publicada pelo Inter, o treinador chega acompanhado do o auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita. Ele é o primeiro treinado espanhol do clube e o terceiro europeu a ocupar o cargo.

O espanhol de 36 anos iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base na Espanha, até que em 2018 se mudou para o Equador. No país sul-americano, trabalhou no Independiente del Valle desde o time de base até o time principal, no qual assumiu em 2019 e no mesmo ano foi campeão da Copa Sul-Americana.