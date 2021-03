Chico Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 13:52

Rio - O meia brasileiro naturalizado sul-coreano Francisco Hyun-sol Kim vem recebendo sondagens de clubes carioca, após decidir não renovar o seu contrato com o Atlético-GO. De acordo com seu empresário, Beto Rappa, o Fluminense, o Botafogo e Vasco estariam de olho na contratação do atleta. As informações são do canal no YouTube "Atenção, Vascaínos!"

Apesar da sondagem, nenhum dos clubes teria feito uma oferta para o jogador. O nome de Chico, de 29 anos, foi comentado pelo treinador Marcelo Cabo na apresentação no Vasco. Os dois trabalharam juntos no clube goiano. "Claro que o Chico fez uma grande temporada. Mas ainda não sentei com a diretoria para avaliar e falar nomes", disse o treinador.



De acordo com o canal, o fato de o Vasco estar na Série B não seria um problema para a contratação do jogador. Após passagem pelo Ceará em 2019, Chico foi um dos destaques do Atlético-GO na última temporada. Ele entrou em campo em 43 partidas e fez três gols pelo Dragão.