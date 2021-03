Luis Suárez AFP

Espanha - O Atlético de Madrid se prepara para um dos compromissos mais importantes da temporada. Neste domingo, a equipe fará em casa o clássico da capital contra o Real Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol. O centroavante uruguaio Luis Suárez disse que o confronto é muito motivador.



"Todas as partidas contra o Real Madrid são especiais. É aquele jogo que todo jogador sonha em jogar. São confrontos lindos de se disputarem. Agora temos a chance de uma revanche pelo jogo do primeiro turno e também para demonstrarmos que queremos ganhar o Campeonato Espanhol", afirmou.

Nos últimos jogos, o time do técnico argentino Diego Simeone deixou alguns pontos pelo caminho, especialmente contra o Levante - somou apenas um em seis disputados -, o que deixou a disputa pelo título mais aberta do que estava durante o primeiro turno. Contudo, para Suárez, o campeonato é de alto nível e todos os times podem roubar pontos.



"Disputamos uma liga em que é difícil manter a regularidade porque é muito competitiva. Qualquer time pode tirar pontos dos outros, isso valoriza ainda mais a nossa colocação, e temos que seguir essa linha para chegarmos ao objetivo final", analisou o atacante.



Quando o uruguaio chegou ao Atlético de Madrid, houve uma dúvida se poderia manter o nível de atuação e o mesmo faro artilheiro mostrado no Barcelona, pela maneira como o time de Simeone atua. Entretanto, Suárez continua brilhando na Espanha e briga pela artilharia com o argentino Lionel Messi. Para o jogador, o maior mérito é a qualidade dos companheiros. "Estou em um time onde muita gente pensa que é difícil marcar gols. Mas, com a qualidade dos jogadores que temos, se torna fácil", disse.



O grande sonho do Atlético de Madrid na atual temporada é voltar a conquistar o título do Campeonato Espanhol. Não à toa, o clube contratou Suárez. O uruguaio quer contribuir para que o time volte a erguer a taça, o que aconteceu pela última vez na temporada 2013/2014.



"Já tem um tempo que o Atlético de Madrid não é campeão. Então, eu como jogador tenho esta meta de ajudar o clube a conquistar este título", finalizou. O time de Suárez lidera o campeonato com 58 pontos e um jogo a menos em relação ao rival, que tem 53.