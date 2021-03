Edmundo Fox Sports

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:39

Rio - Ídolo do Vasco, Edmundo reagiu com um palavrão a uma postagem do Fox Sports ironizando o Vasco. A emissora publicou no Instagram um trecho do vídeo de Pedrinho, comentarista da Globo, derrubando no chão o papel onde estava escrito "Vasco da Gama" durante sorteio da Copa do Brasil 2021. Na legenda do post, a emissora fez piada com o Cruzmaltino, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"'Eita! Que time caiu?'. 'Vasco da Gama!'. A internet não perdoou esse momento...", publicou o Fox Sports.

Já nos comentários, Edmundo escreveu: "Vai à merda", mas não especificou a quem dirigiu o xingamento.

O comentarista deixou o Fox Sports ao final de seu contrato, em dezembro do ano passado, após não renovar com a Disney. O ex-jogador estava na emissora esportiva desde 2016.