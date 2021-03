Foto: Maarcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 13:12 | Atualizado 03/03/2021 14:28

Rio - Em noite histórica, a Record alcançou 16 pontos e registrou a melhor média do ano com 15% de share e 10 pontos, com a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 1 a 0. O resultado representa um aumento de 86% de audiência na faixa-horária se comparado com as terças-feiras anteriores.



A audiência média da transmissão do jogo foi 14 pontos e 20% de share, um resultado 200% superior que a terceira colocada.





A emissora cresceu em todos os públicos durante a transmissão do jogo. Seguem alguns destaques:



Audiência do público jovem (faixa de 18 a 14 anos) cresceu 238% enquanto registrou 159% de aumento entre homens e 162% de aumento na classe AB.



Em domicílios com Pay TV a audiência subiu 209% (15,8% x 5,1%).



No confronto direto do jogo com o reality show da concorrente, a audiência do público jovem de 18 a 24 anos da RecordTV cresceu 392%, enquanto a concorrente perdeu 21%.



Ainda no confronto direto com o reality, a audiência masculina da RecordTV cresceu 248%, enquanto a concorrente perdeu 14%.