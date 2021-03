Edwin Tumiri, sobrevivente do voo da Chape, escapou de outro acidente Reprodução

Publicado 03/03/2021 15:00

Rio - Mais de quatro anos após a tragédia com o avião da Chapecoense, que fez 71 vítimas fatais, o ex-técnico de aeronave Edwin Tumiri, um dos sobreviventes do voo, se envolveu em um grave acidente de ônibus na última terça-feira , no qual morreram, até o momento, 21 pessoas. Em entrevista ao jornal "Olé", ele revelou que utilizou o mesmo procedimento de bordo que o salvou no avião para escapar com vida do acidente automotivo.

"O ônibus estava correndo, daí eu me agarrei no assento da frente, sabia que íamos nos acidentar porque estávamos em grande velocidade. Eu segui me agarrando, não me desesperei até chegar ao solo. Saí de quatro, me sentei, meu joelho estava ferido e disse 'Outra vez? Não posso crer". Logo vieram nos resgatar, não estava inconsciente. Creio que fui o primeiro que levaram para cima. Eu me sinto abençoado. Sempre dando graças a Deus", afirmou Tumiri.

O ônibus em que Edwin viajava caiu de um barranco no quilômetro 72 na rodovia Cochabamba-Santa Cruz, na Bolívia. O veículo capotou perto da cidade boliviana de Ivirgarzama. No entanto, ele se recupera bem no hospital e teve apenas ferimentos no joelho, um corte, além de arranhões nas costas.

Ao jornal "Los Tiempos", Lucía Tumiri, irmã de Edwin, confirmou seu estado de saúde e atribuiu sua sobrevivência a um milagre.

“Ele está estável, graças a Deus, mais uma vez ele foi salvo. Ele teve ferimentos leves. Fiquei muito preocupada, sinto-me feliz pelo meu irmão. Ele está com ferimentos no joelho e arranhões nas costas, está com um corte no joelho. Eu conversei com ele e ele disse que está bem. É com a força do Senhor, ele sempre cuida de nós e tem o seu tempo”, declarou.