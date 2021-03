Copa do Brasil começa na próxima semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:45

A CBF divulgou nesta quarta-feira (3) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil de 2021. Dos grandes do Rio, o Botafogo será o primeiro a estrear, na próxima quarta-feira (10), enquanto o Vasco só joga dia 18. Os duelos serão em partidas únicas. Flamengo e Fluminense só entrarão na competição mais na frente.

O Botafogo vai encarar o Moto Clube-MA na próxima quarta-feira às 21h30 em São Luís. E o Vasco visitará a Caldense-MG no dia 18 no mesmo horário, em Poços de Caldas.



O futebol do Rio também estará representado pelo Madureira, que receberá em Conselheiro Galvão o Paysandu na próxima quarta-feira, às 15h30. Já o Boavista jogará em casa no dia seguinte contra o Goiás, às 21h30 no Elcyr Resende. Por fim, o Volta Redonda viajará até o Pará, onde enfrentará o Castanhal no dia 17, às 20h.



A dupla Fla-Flu só começará a jogar a Copa do Brasil na terceira fase, a partir de junho.