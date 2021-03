Fotos! Musa fitness esbanja beleza e bomba nas redes sociais

Flamengo

‘Temos condições de ter resultados positivos’ diz Muniz sobre garotada do Flamengo no início do Carioca

Em conversa com O DIA, atacante falou sobre a responsabilidade dos garotos no início do Carioca e comemorou a confiança de Rogério em seu trabalho

Publicado 05/03/2021 09:00 | Atualizado há 4 minutos