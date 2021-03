Botafogo e Fluminense em união contra retorno do futebol em 2020 Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 06/03/2021 16:50

Rio - Após o Vasco, o Fluminense e o Botafogo também utilizaram as suas redes sociais para criticar a possibilidade do retorno de público aos estádios no Campeonato Carioca. O clube das Laranjeiras ressaltou o atual momento em que a pandemia vem crescendo no país e até mesmo a suspensão das atividades no esporte nacional vem sendo debatidas.

Fluminense é contrário ao retorno do público aos estádios.

Clube não vê sentido nesta discussão em clima de tanta incerteza. Leia a nota na íntegra >> https://t.co/N5iimNLyNi pic.twitter.com/CjmHucWSPO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 6, 2021

"No momento em que se discute a interrupção do futebol em todo o país; que as preocupações com a nova cepa do vírus são crescentes; em que aumenta a mortalidade e a ocupação hospitalar, não há o menor sentido nesta discussão. Sequer que se inicie", afirmou o clube em nota.



A equipe de General Severiano também não ficou atrás e também se posicionou de forma contrária ao retorno do público nos estádios. O Glorioso ressaltou a importância da vacinação.

"O Botafogo aproveita para enviar uma mensagem pública para que todos reforcem os cuidados com a saúde e intensifiquem os hábitos de prevenção conforme orientado pelos órgãos competentes. Embora a vacinação esteja em curso, ainda há uma longa travessia a ser percorrida e que depende da conscientização e empenho de todos", escreveu o clube carioca.

No ano passado, quando o futebol brasileiro retornou após quatro meses paralisado devido a pandemia de Covid-19, o Fluminense e o Botafogo se uniram contra o retorno do Campeonato Carioca. As equipes foram discordantes da decisão da Ferj pela volta da competição.