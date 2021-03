Renato pode ser campeão da Libertadores como jogador e treinador AFP

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:56

Rio - Após perder a decisão da Copa do Brasil para o Palmeiras, no último domingo, o técnico Renato Gaúcho sofreu duras críticas por parte de Eduardo da Luz Corrêa, pai do meio-campista do Grêmio Jean Pyerre. Em um vídeo postado nas redes sociais, Eduardo acusa Renato de não ter treinado o time para a decisão.

Palavras fortes de Eduardo Corrêa, pai do atleta Jean Pyerre, do Grêmio, após a perda do título da Copa do Brasil para o Palmeiras.



Em desabafo, Eduardo diz que o Grêmio foi para Atibaia passear e que Renato não treinou o time titular. pic.twitter.com/eT7nvIE4hW — Lennon Haas (@haas_lennon) March 8, 2021 "É, gurizada. Esse filho da p* do Renato acabou com o nosso time. O Grêmio foi para Atibaia na quinta-feira, foi para passear. Porque em nenhum momento Renato treinou o time titular. Só foram para passear, para brincar. Em nenhum momento o time titular foi treinado, foi montado", afirmou o pai do jogador.

Publicidade

O Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0 no último domingo, no Allianz Parque. Na primeira partida, o clube gaúcho já havia sido superado por 1 a 0 pelo Verdão.