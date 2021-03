Joan Laporta venceu a eleição deste domingo no Barcelona AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/03/2021 11:18

O novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, que foi eleito no domingo (7), disse nesta segunda-feira (8) que vai conversar em breve com Lionel Messi, cujo contrato encerra no dia 30 de junho deste ano. Segundo o dirigente, que já comandou o clube entre 2003 e 2010, o craque argentino "também ganhou" com sua vitória nas eleições, tendo o felicitado pelo sucesso.

Em várias entrevistas a rádios de Barcelona, Laporta destacou que o argentino "ama o Barça" e que o fato de ter votado no domingo "pode significar que quer continuar, desejando que lhe façam uma proposta". Messi foi com um de seus filhos para depositar o seu voto nas urnas.



De acordo com Laporta, outros jogadores do elenco como o zagueiro Gerrard Piqué e o lateral-esquerdo Jordi Alba o felicitaram também pela vitória nas eleições. O dirigente adiantou ainda que quer se reunir com o grupo de atletas e o treinador, o holandês Ronald Koeman, antes do jogo desta quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na França.



O presidente eleito, cuja posse deve acontecer entre o final desta semana e o início da próxima, anunciou ainda a chegada de Ferran Reverter, novo diretor executivo, e do antigo diretor-geral de Valencia e Mallorca, Matue Alemany, para diretor institucional.



Laporta não quis confirmar as chegadas de ex- jogadores como o holandês Jordi Cruyff ou Xavi Hernández para o quadro diretivo, mas confirmou a integração de Víctor Font, segundo colocado das eleições de domingo, na sua direção.