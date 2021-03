Joachim Low é técnico da Alemanha desde 2006 ROBERT MICHAEL / AFP

Publicado 09/03/2021 11:40

Campeão do mundo em 2014, Joachim Low deixará o comando da Alemanha no fim da Eurocopa, que será disputada entre 11 de junho e 11 de julho deste ano. O anúncio foi feito pela federação alemã, a pedido do técnico do histórico 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão.

O contrato de Low era até 2022, mas desde o ano passado havia fortes rumores de uma troca no comando da seleção alemã. Além da eliminação precoce na primeira fase da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Alemanha vinha acumulando atuações ruins, que culminaram na goleada sofrida por 6 a 0 para a Espanha, em 2020.



Joachim Low estava com a seleção alemã desde 2004, quando chegou como auxiliar de Jurgen Klinsmann. Ele tornou-se técnico após a Copa de 2006 e, além do Mundial de 2014, também conquistou a Copa das Confederações de 2017.



"Tomo este passo muito conscientemente, cheio de orgulho e com enorme gratidão. Mas, ao mesmo tempo, me mantenho muito motivado no que toca à próxima Eurocopa. Tive grandes triunfos com eles e derrotas dolorosas, mas, acima de tudo, muitos momentos fantásticos e mágicos", disse Low no comunicado da federação alemã.



Um dos nomes cotados, Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, já descartou a possibilidade de assumir a Alemanha após a Eurocopa. "Eu não estarei disponível porque tenho três anos de contrato com o Liverpool. É simples", disse Klopp.