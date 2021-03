Neymar quer reeditar a dupla com Messi dos tempos de Barcelona Foto: AFP

Por Lance

Publicado 09/03/2021 12:44

Neymar segue tentando convencer Messi a vestir a camisa do Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo o jornal francês 'L’Equipe'. Nas últimas semanas, o brasileiro ligou para o argentino com o intuito de falar sobre as vantagens de viver na capital francesa. De acordo com as informações do jornal, nem a eleição de Joan Laporta como novo presidente do Barcelona pode ser suficiente para a permanência do camisa 10 na Catalunha.

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi tem como objetivos prioritários a renovação de contrato de Neymar, que está bem encaminhada, e a de Mbappé, que é um caso mais complexo também pelo interesse do Real Madrid no atacante. Portanto, o clube não iniciou nenhuma conversa com o entorno do argentino e não há nada além de especulações nesta novela.



Messi termina seu contrato com o Barcelona ao final da temporada, em junho, e será um jogador livre para negociar com qualquer equipe. Neymar tem o desejo de reeditar uma parceria que fez muito sucesso nos anos em que o brasileiro vestiu a camisa do Barça.



O craque do PSG já deu entrevistas no fim de 2020 e revelou que iria fazer de tudo para jogar ao lado do melhor do mundo.