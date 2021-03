Renato Gaúcho LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:56

Rio - Gabigol e Pedro foram grandes responsáveis pela grande temporada do Flamengo. Segundo o treinador Renato Gaúcho, o Grêmio até tentou contratar os jogadores antes de assinarem com o clube carioca, no entanto a disparidade financeira deu vantagem ao Rubro-Negro.

Publicidade

"Eu falei para ele: ‘Quer ir para o Grêmio?’ [em meio a um jogo entre Santos e Grêmio, na Vila Belmiro]. Mas é aquilo que eu falo… O Pedro esteve nas nossas mãos. Mas aí barrou onde? No dinheiro. Quando pega um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético-MG, fica difícil. O Pedro, pô, o Pedro a gente ia trazer… Antes do Flamengo ir, a gente se mexeu. Falei aqui, mas quando a gente foi, o Flamengo entrou na parada e aí complicou", contou em entrevista ao portal "UOL".



Gabigol foi novamente o artilheiro do Flamengo na última temporada. Ele marcou 27 gols. Pedro, que ficou a maior parte da temporada como opção no banco, fez 23 gols.