Publicado 09/03/2021 16:21

Rio - Vanderlei Luxemburgo teve um temporada de altos e baixos em 2020. O treinador começou o ano conquistando o título do Paulista pelo Palmeiras, porém, foi demitido, acabou assumindo o Vasco na reta final do Brasileiro e não evitou o rebaixamento do Cruzmaltino para a Série B. O técnico concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e falou ter mágoas da sua passagem pelo Verdão.

“Mesmo com o time na melhor classificação da Libertadores fui demitido, e essa é uma das mágoas que eu tenho com o presidente Maurício Galiotte”, afirmou.



Após a saída do técnico, o Palmeiras contratou Abel Ferreira, que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Luxa parabenizou o português pelo trabalho, mas afirmou que poderia ter conseguido o mesmo no Verdão. “Quem garante que se eu continuasse no Palmeiras não poderia acontecer a mesma coisa?", questionou.