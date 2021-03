Olimpíada de Tóqio-2020 foi adiada em um ano por causa da pandemia AFP

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 13:22

Além de uma pesquisa mostrar que os japoneses são contra a entrada de torcedores de outros países para a Olimpíada e Paralimpíada de Tóquio-2020, o governo do Japão definiu pelo impedimento de estrangeiros assistirem aos Jogos por causa da pandemia da covid-19. A informação é da agência de notícias 'Kyodo News'.

Uma decisão oficial só deve ser divulgada no dia 25 de março, pelo Comitê Organizador, mas segundo a agência de notícias japonesa, há grande preocupação com a pandemia e, principalmente, com as novas variantes do vírus que poderiam entrar no país com os torcedores estrangeiros. Por isso, a tendência é que sejam mantidas as restrições para viajantes por parte do governo.



Em situação delicada, os responsáveis pela Tóquio-2020 também precisarão definir se as competições terão público, mesmo que sejam apenas japoneses e em número baixo. Entretanto, essa decisão não será tomada neste momento. Por enquanto, o anúncio sobre a proibição de entrada de torcedores estrangeiros deve ser o único no fim de março.



Ainda segundo a 'Kyodo News', o início da cerimônia de revezamento da tocha olímpica, em Fukushima no dia 25, só terá a presença de convidados para evitar aglomerações.