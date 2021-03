Campeonato Paulista já teve três rodadas Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 09/03/2021 15:29 | Atualizado 09/03/2021 17:27

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) recomendou ao governo a paralisação dos jogos de futebol e qualquer outro evento esportivo durante a fase vermelha do plano de combate à covid-19 no estado. O pedido foi feito pelo procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, ao governador João Doria pelo que considerou "imprescindível" devido à situação da pandemia no momento, com o "com o aumento do número diário de pessoas infectadas, de internações e de mortes".

A fase vermelha no estado de São Paulo está prevista pelo menos até o próximo dia 19, quando haverá nova avaliação sobre a situação da pandemia no estado.



"O procurador-geral de Justiça fez sua recomendação ao governador João Doria (...) que, 'à luz dos princípios da prevenção e precaução em matéria de saúde pública, tome as devidas providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo'", diz a nota oficial da Procuradoria-Geral de Justiça.



Apesar da recomendação, a Federação Paulista de Futebol (FPF) segue contrária à paralisação. Mas o governador Dória está disposto a acatar o pedido da Procuradoria-Geral. Uma definição deve acontecer nesta quarta-feira.

A fase vermelha é a mais restritiva no plano de combate à covid-19 de São Paulo, com apenas o funcionamento de serviços essenciais. No último domingo, o estado superou pela primeira vez os 80% na taxa de ocupação de leitos de UTIs para covid-19.