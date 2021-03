Campeonato Paulista já teve três rodadas Cesar Greco / Palmeiras

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 18:03

O futebol pode parar em São Paulo a partir desta quarta-feira (10). O governador João Dória estuda acatar o pedido de suspensão temporária dos eventos esportivos durante a fase vermelha do plano de combate à covid-19 no estado. A decisão será anunciada durante uma coletiva, às 10h.

A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo fez o pedido de suspensão nesta terça-feira, devido ao agravamento da pandemia no estado, com aumento de casos e de internações por covid-19. A Federação Paulista de Futebol (FPF), com o apoio dos clubes, é contra a decisão e trabalha nos bastidores para evitar a paralisação do Estadual, que seria a segunda em um ano.



Em nota, a FPF demonstrou contrariedade e apontou critérios científicos para a continuação do Campeonato Paulista. Também disse que não há argumentos científicos a favor da paralisação. "O futebol possui um protocolo extremamente rigoroso, com acompanhamento médico diário e testagem em massa de seus profissionais (...) A FPF acredita que o Governo do Estado de São Paulo continuará seguindo a ciência e manterá o futebol profissional em atividade, seguindo o protocolo de saúde por ele aprovado.".



O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo considerou "imprescindível" a paralisação devido à situação da pandemia no momento, com o "com o aumento do número diário de pessoas infectadas, de internações e de mortes". A fase vermelha é a mais restritiva no plano de combate à covid-19 de São Paulo, com apenas o funcionamento de serviços essenciais. Inicialmente válida até o dia 19, a medida pode ser prorrogada.



No último domingo, o estado superou pela primeira vez os 80% na taxa de ocupação de leitos de UTIs para covid-19.