Publicado 09/03/2021 18:42

Rio - Atacante peruano com passagem por grandes clubes na Europa, Jefferson Farfán foi oferecido a Flamengo e Fluminense para a temporada 2021. No entanto, de acordo com a repórter Raisa Simplicio, da 'Brasil Global Tour', nenhum dos clubes está interessado no jogador, que é considerado por ambas diretorias como caro e com muitos problemas físicos.

Há pouco mais de dois anos, ainda com Abel Braga no comando, o Fluminense queria a contratação de Farfán, mas o atleta preferiu ficar no Lokomotiv Moscou-RUS. Aos 36 anos, o atacante também somou passagem por Allianza Lima-PER, PSV-HOL, Schalke 04-ALE e Al Jazira-EAU. Defende a seleção peruana desde 2003 e jogou a Copa do Mundo de 2018 pelo país.