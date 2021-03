Cestinha do Flamengo no jogo, com 20 pontos, Marquinhos com um arremesso de três pontos garantiu a vitória sobre o Minas nos últimos segundos Helena Petry / CRF

Por Lance

Publicado 09/03/2021 21:46

Belo Horizonte - Em duelo decidido nos segundos finais, o Flamengo venceu o Minas por 96 a 93 na noite desta terça-feira pela Champions League das Américas, em Belo Horizonte. O clube rubro-negro liderou o placar desde o primeiro quarto, mas sofreu pressão último quarto e precisou de uma bola de três salvadora de Marquinhos no fim para vencer a partida - válida pelo grupo D da competição.



Além de herói, Marquinhos foi o cestinha do time carioca no duelo, com 20 pontos e oito rebotes. Os estrangeiros Luke Martinez (19 pontos) e Chuzito González (13) também foram importantes para o triunfo rubro-negro. Pela equipe mineira, o destaque foi David Jackson, com 31 pontos.



Com três vitórias em três partidas, o Flamengo chegou aos seis pontos e encaminhou vaga no Final 8 - próxima fase do torneio. O Minas é o segundo colocado, com um jogo a mais, e o Instituto Córdoba (ARG) é o lanterna da chave. Minas e Fla voltam a se enfrentar no dia 25 de março, em Buenos Aires.