O modelo SF21da Ferrari para a temporada 2021 de Fórmula 1 Divulgação/Ferrari

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 11:54

Uma pequena mudança causou polêmica entre os fãs da Ferrari. Além do tradicional vermelho, o carro apresentado pela equipe italiana para a temporada 2021 de Fórmula 1 possui um detalhe em verde, com o nome de uma das marcas do patrocinador, o que não agradou muita gente, com reclamações na internet.



fotogaleria

Publicidade

Após um 2020 para ser esquecido, com o pior desempenho nos últimos 40 anos (sexto lugar no Mundial de Construtores), a Ferrari apostou em mudanças aerodinâmicas no modelo SF21. Mas o principal trunfo é a atualização do motor, que foi o grande problema na temporada passada pela falta de potência.



Para 2021, a Ferrari contará novamente com o monegasco Charles Leclerc, e terá o espanhol Carlos Sainz como novidade na dupla de pilotos.



Publicidade

A temporada de Fórmula 1 começa no dia 28 de março, no GP do Bahrein. Antes, na próxima semana, haverá os testes de pré-temporada na mesma pista.