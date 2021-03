Benítez Divulgação

Publicado 10/03/2021 13:46

Rio - Coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho confirmou recentemente o interesse no meia Martin Benítez, que está emprestado ao Vasco até o fim de junho deste ano. Para Fan e Denílson Show, o argentino cairia bem no Tricolor Paulista.

“É um jogador caro, mais de R$ 20 milhões, uma negociação que não é simples, porque tem Vasco e Independiente. Mas queria vê-lo em um time mais organizado. Tecnicamente o Benítez mostrou que é bom jogador. Seria interessante para o São Paulo sim”, opinou o comentarista do Jogo Aberto.



“Hoje é raro ver um meia de qualidade, que busque a bola e se aproxime dos atacantes. O Benítez em alguns momentos mostrou essa qualidade no Vasco nos poucos momentos que o time jogou bem. Não por acaso conseguiu se destacar num time que acabou caindo para a Série B, completou a apresentadora.



Muricy também foi elogiado pela dupla por ter falado abertamente dos problemas do São Paulo, como a dificuldade para manter Daniel Alves no elenco por causa do salário. "Ele é muito transparente É assim que tem que ser e é assim que ganha o vestiário. A questão do Dani Alves é clara: combinou, tem que pagar", disse o ex-jogador.