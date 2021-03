Estádio do Maracanã Divulgação

Rio - Mário Neto, neto do jornalista Mário Filho, detonou a lei que foi aprovada pelos deputados do Rio na última terça-feira para tirar o nome de seu avô do Maracanã para que ele passe a ter o nome de Edson Arantes do Nascimento, em homenagem a Pelé. Em entrevista ao "UOL", ele chamou a medida de "torpe e ridícula", disse que o estádio "morreu" após a reforma para a Copa de 2014 e afirmou que, se queriam homenagear alguém, que fosse Garrincha.

"É uma coisa de quem não entende de futebol, de história. Se quisessem homenagear alguém, que homenageassem o Garrincha. Estou chateado? Sim, mas não vou ficar mais, pois meu avô não brigou por esse estádio para 70 mil pessoas. Em virtude das pessoas que estão na Alerj, não me surpreende", disse Mário.

"Deveriam saber um pouco mais da história do Mario. Basta procurar um pouco, podem ir até na 'Wikipédia'. Meu avô deu nome ao maior estádio do mundo até aparecer o Sérgio Cabral. Não vou dar pano para manga para essas pessoas, não vou me aporrinhar. Isso vai engrandecer o Pelé? Não, só vai gerar críticas. Eles só querem aparecer", completou.

O projeto 3.489/21 é de autoria do deputado André Ceciliano (PT) e mantém o nome antigo apenas para o complexo esportivo. Apenas a bancada do PSOL foi contra a mudança. Agora, o projeto será encaminhado ao governador Cláudio Castro para sanção.