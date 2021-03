Com gol de pênalti de Luis Suárez, Atlético de Madrid soma mais três pontos em vitória importante para permanecer na liderança GABRIEL BOUYS / AFP

Por Lance

Publicado 10/03/2021 17:17 | Atualizado 10/03/2021 17:19

Rio - Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao no Wanda Metropolitano, em partida adiada da 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Marcos Llorente e Luis Suárez, enquanto os visitantes marcaram com Muniain.

ABRIU O PLACAR

O Athletic Bilbao foi quem saiu na frente do placar no Wanda Metropolitano, em Madrid. Aos 21 minutos da primeira etapa, Iñaki Williams deu a assistência para o gol de Iker Muniain na única finalização no gol feita pela equipe visitante.



EMPATE

O gol de empate do Atlético de Madrid saiu no último lance da primeira etapa, em jogada criada pelo lado esquerdo do ataque. Thomas Lemar foi até o final da área com a bola, e cruzou para Marcos Llorente, que cabeceou e contou com o desvio de Unai Núñez para deixar tudo igual.



EL PISTOLERO

Já no começo da segunda etapa, o Atlético de Madrid passou a impor o seu ataque dentro de campo, e chegou com perigo na área adversária. Aos seis minutos, o árbitro marcou um pênalti, e Luis Suárez não tremeu na cobrança, virando para o seu time.



SEGURA

Após conseguir a virada, o Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, montou uma defesa muito organizada, algo tradicional de seu treinador, Diego Simeone. O Athletic Bilbao teve muitas dificuldades ao enfrentar os defensores colchoneros, e o resultado se manteve.



SEQUÊNCIA

​O Atlético de Madrid enfrenta, às 17h (de Brasília) deste sábado, o Getafe. O Athletic Bilbao, por sua vez, entra em campo neste domingo, às 10h (de Brasília), quando enfrenta o Celta de Vigo. As duas partidas são válidas pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.