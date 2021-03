Troféu do Campeonato Carioca Divulgação/Twitter Maracanã

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:36

A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) divulgou as próximas rodadas detalhadas do Campeonato Carioca, com novidade no dia e na hora dos jogos. A partir da quarta rodada, a competição terá duelos às sextas-feiras, às 21h.



O primeiro a jogar nesse novo horário do futebol carioca será o Flamengo, contra o Resende no Maracanã, dia 19. O Fluminense também tem um jogo marcado para sexta-feira, contra o Volta Redonda, no dia 26, também no estádio.

4ª rodada:

Sexta-feira (19/3)

Flamengo x Resende - 21h



Sábado (20)

Vasco x Botafogo - 18h

Bangu x Fluminense - 21h05

Volta Redonda x Macaé -15h

Boavista x Nova Iguaçu - 17h



Domingo (21)

Madureira x Portuguesa - 15h30



5ª rodada:



Terça (23)

Botafogo x Flamengo - 21h35

Boavista x Fluminense - 18h

Resende x Volta Redonda - 15h30



Quarta (24)

Vasco x Macaé - 18h

Madureira x Bangu - 15h30



Quinta (25)

Nova Iguaçu x Portuguesa



6ª rodada:



Sexta (26)

Fluminense x Volta Redonda - 21h



Sábado (27)

Vasco x Madureira - 18h

Boavista x Flamengo - 21h05

Bangu x Resdende - 15h30



Domingo (28)

Nova Iguaçu x Botafogo - 18h

Portuguesa x Macaé - 15h30



7ª rodada:

Terça (30)

Fluminense x Vasco - 21h35



Quarta (31)

Botafogo x Madureira - 18h

Flamengo x Bangu - 21h

Macaé x Nova Iguaçu - 15h30



Quinta (1/4)

Resende x Portuguesa - 15h30

Volta Redonda x Boavista - 18h