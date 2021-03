Técnico Felipe Surian, da Portuguesa NATHAN DINIZ

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 20:35

Rio - Na liderança do Carioca, o técnico da Portuguesa, Felipe Surian, comemora a boa fase da equipe e o bom retrospecto pessoal contra os times grandes do Rio. Após duas vitórias nas primeiras rodadas do Estadual deste ano, contra Vasco e Fluminense, respectivamente, Surian atingiu a marca de 51,8% de aproveitamento no total de nove partidas que disputou, sendo quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Sete jogos foram comandando o Volta Redonda, em 2016 e 17, e dois pela Lusa, em 2021.



"Esse é um parâmetro importante. Os jogos contra os times grandes são sempre uma oportunidade de mostrar nosso trabalho. Uma regra básica para vencer uma grande equipe é não desperdiçar as oportunidades criadas. O natural é a equipe menor criar menos, por diversos fatores. Então, temos que valorizar as chances", avaliou o técnico, de 39 anos, antes de completar:



"Esse início de competição não poderia ter sido melhor. As vitórias contra Vasco, em São Januário, e contra Fluminense, no Maracanã, nos dão confiança para pensarmos na classificação, mas para isso precisamos trabalhar muito e manter os pés no chão. De nada adianta vencer esses dois jogos contra times considerados mais fortes e não pontuar no restante da competição. As próximas partidas serão tão importantes quanto as iniciais", explicou Surian.