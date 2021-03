Ex-Flamengo e Santos, Patrick comemora acerto com a Portuguesa-RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 12:21

Rio - A Portuguesa estreou no Campeonato Carioca com duas grandes vitórias pra cima de Vasco e Fluminense. Com o elenco reforçado e de olho na classificação para a próxima fase da competição, o clube segue ativo no mercado buscando contratações pontuais dentro de seu plantel.

Com passagens por Santos e Flamengo, o meia Patrick, de 23 anos, foi o último reforço anunciado pela equipe. Feliz com a oportunidade de vestir o manto da lusa, o jogador deu sua primeira declaração como reforço da Portuguesa.

"Estou muito feliz de receber essa grande oportunidade na Portuguesa. Desde que a negociação se iniciou esperei o desfecho o mais rápido possível e agora quero corresponder às expectativas dentro de campo. Vou trabalhar bastante para que chegamos ao nosso objetivo no Campeonato Estadual", destacou.

Natural do Rio de Janeiro, Patrick estava no Red Bull Brasil antes de firmar vínculo com seu novo clube e segundo ele, as primeiras impressões do elenco lusitano foram as melhores possíveis em seus primeiros dias na capital carioca.

"Nosso time tem bastante qualidade e já demonstrou isso nas primeiras rodadas do Carioca. Temos que continuar focados para manter esse ritmo e fazer um excelente jogo na próxima partida. De passo em passo vamos em busca do título", completou.

Com 100% de aproveitamento em duas rodadas, a Portuguesa volta a campo no próximo domingo diante do Madureira. A partida acontece no Conselheiro Galvão, às 15h30.