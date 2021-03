O zagueiro Dedé, do Cruzeiro Bruno Haddad / Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:00 | Atualizado 12/03/2021 11:58

Rio - O zagueiro Dedé ainda pertence ao Cruzeiro. A rescisão do contrato do jogador foi suspensa, segundo informações da "Radio Itatiaia". A decisão foi tomada pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), Paulo Maurício Ribeiro Pires, que analisou um mandado de segurança impetrado pelo clube e acolheu o pedido.

Publicidade

"Impõe-se conceder a liminar requerida para suspender a tutela de urgência deferida pelo Juízo impetrado, de modo que não há falar, por ora, em declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho desportivo" - diz a decisão publicada na noite dessa quarta-feira.



A defesa da equipe mineira alega que o defensor está fora dos gramados por conta de uma lesão. Sendo assim, teria que comprovar que está apto a jogar.

Publicidade

"Assevera o impetrante, em suma, que o reconhecimento da rescisão indireta depende de dilação probatória, notadamente porque o litisconsorte encontra-se em gozo de benefício previdenciário e com contrato de trabalho suspenso, em razão de incapacidade laborativa, de modo que a pretensão de rescisão contratual se mostra juridicamente impossível. Entende, pois, necessária a realização de “prova técnica médica” para que seja comprovado o real estado clínico do atleta e sua aptidão para o retorno a competições de alto nível, assim como a compatibilidade do pleito de extinção do contrato de trabalho", diz a decisão.



Em fevereiro, Dedé Dedé obteve, por meio de liminar, a rescisão do contrato de trabalho com o Cruzeiro, ficando livre no mercado. Ele acionou o clube na Justiça do Trabalho informando 10 meses de salários atrasados, além de seis meses sem receber de salários fixos na carteira (R$ 450 mil mensais) e mais quatro meses sem receber o depósito do FGTS. O valor total da causa é de R$ 35.258.058,64.