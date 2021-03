Guerrero no treino do Internacional Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 12/03/2021 18:48

Guerrero está perto de voltar a jogar futebol após quase sete meses parado. Recuperado de uma cirurgia no joelho direito, o peruano de 37 anos foi relacionado para a partida do Internacional contra o Ypiranga, neste domingo (14), pelo Campeonato Gaúcho.

O Colorado trata o retorno do jogador com cautela por causa da idade avançada e do longo período parado. Por isso, fez um trabalho de reforço muscular e tenta não queimar etapas. Por isso, ele deve jogar poucos minutos.



Em agosto de 2020, Guerrero sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito em partida contra o Fluminense, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Na época, o centroavante peruano vivia boa fase e era o artilheiro da competição.