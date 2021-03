Michel Araújo e Michael são atrações no Fla-Flu Montagem sobre fotos de Mailson Santana/Fluminense e Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 09:06

Logo na terceira rodada, o Campeonato Carioca terá o clássico entre Flamengo e Fluminense, os favoritos a brigar pelo título, além de serem os únicos representantes do Rio na Série A e na Libertadores em 2021. Apesar disso, o clássico deste domingo (14), às 18h no Maracanã, não dará para avaliar como estão as equipes para a temporada. Afinal, rubro-negros e tricolores entrarão em campo com times alternativos, enquanto os titulares se reapresentarão nesta segunda-feira. Por isso, o duelo servirá mais para alguns reservas mostrarem serviço e ganharem pontos com os técnicos.

Pelo Flamengo, o técnico do sub-20 Maurício Souza manterá a equipe que está 100% na competição. Com isso, Michael torna-se a principal referência num grupo com muitos jovens e com poucas chances na temporada passada. Contratado no ano passado, o jogador não se firmou na equipe e sofre com altos e baixos. Mas neste início, tem a oportunidade de ganhar ritmo e se apresentar aos olhos do técnico Rogério Ceni.



"Quando quis voltar antes, a intenção era ter um pouco mais de sequência, adquirir confiança e me esforçar para ajudar mais. É uma oportunidade única para mim. São meninos bons, alegres, que têm muito potencial", afirmou Michael, que não é o único na situação. João Gomes e Pepê, assim como Matheuzinho e Rodrigo Muniz, podem ganhar pontos importantes na difícil missão de conquistar espaço na equipe principal do Flamengo.



Do outro lado, o Fluminense precisou mudar o planejamento. Por causa das duas derrotas em duas rodadas com um time sub-23 (reforçado por garotos do sub-20 e do sub-17), os reservas de 2020 não tiveram a semana de folga e entrarão em campo. E assim, terão a oportunidade da primeira impressão para o técnico Roger Machado, que também fará a sua estreia.



Da equipe das rodadas iniciais, apenas Ganso, André e Frazan serão titulares, mas os três já faziam parte do elenco principal em 2020 e estavam para recuprar ritmo. "Jogar no domingo vai ser importante. Não teremos vantagem. No campo, não importa se são meninos ou jogador profissional. Ali, no jogo, muda muito rápido, tem muita coisa que acontece. Vai ser um jogo muito disputado. Sair ganhando o Fla-Flu é importante ", disse Michel Araújo.

O Flamengo irá a campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Natan, Noga e Ramon; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Thiago Fernandes e Rodrigo Muniz. Já o Fluminense terá: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.