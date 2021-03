Cristiano Ronaldo sofre com críticas na Juventus Valery HACHE / AFP

Por Lance

Publicado 14/03/2021 10:08

Cristiano Ronaldo foi convidado a retornar ao Real Madrid por Florentino Pérez em 2019, segundo a imprensa espanhola. Na época, o português participou de um evento em Madri e encontrou o presidente merengue, com quem conversou amigavelmente, mas recusou o convite. No entanto, o camisa sete pode mudar de ideia ao final desta temporada.

A ida do gajo para a Juventus não fez bem para nenhuma das duas partes. O jogador não conseguiu conquistar um título de Champions League em três temporadas e é muito atacado pela imprensa italiana, enquanto o Real Madrid também não foi campeão da competição, trocou de treinador três vezes e apresenta um futebol irregular.

Além das críticas, crescem as especulações de que a Juventus irá se desfazer de Cristiano Ronaldo e tentar recuperar um pouco do investimento feito antes do fim do contrato do jogador. No entanto, a decisão final está nas mãos de Florentino Pérez, que já afirmou que as portas para o craque estão sempre abertas.