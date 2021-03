Pedro garantiu nunca ter jogado pelo Bangu Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 13:50

A Polícia Civil do Rio, através da Delegacia de Defraudações (Ddef), investiga uma possível fraude do passaporte esportivo de Pedro envolvendo o Bangu. Segundo a TV Globo, há a suspeita de que o clube da Zona Oeste tenha sido incluído de forma fraudulenta no documento e se beneficiado com a manobra. O centroavante do Flamengo prestou depoimento no mês passado como testemunha e garantiu nunca ter jogado pelo Bangu.

O passaporte esportivo, emitido pela CBF, é um documento que levanta a passagem dos jogadores por todos os clubes com que tiveram vínculo desde o início da carreira. É dessa maneira que são pagos os mecanismos de solidariedade nas negociações de venda, uma gratificação aos formadores. No caso do Bangu, por exemplo, a reportagem estimou que o Alvirrubro recebeu cerca de R$ 200 mil quando a Fiorentina comprou Pedro do Fluminense, em 2019 por cerca de R$ 58 milhões.



No passaporte esportivo de Pedro na CBF, consta que ele esteve vinculado ao Bangu entre agosto de 2011 até abril de 2013. Entretanto, em depoimento, o jogador negou jogado pelo clube e a mãe também negou e disse que o máximo que aconteceu foram testes em 2011, numa praça do bairro.

Recentemente, o presidente do Bangu, Jorge Varela, depôs na delegacia e garantiu haver um vínculo de Pedro com o Bangu na época. Para comprovar, apresentou uma súmula de uma partida que o jogador teria disputado em 2011 pelo Torneio Otávio Pinto Guimarães. Entretanto, a polícia vai periciar o documento nos próximos dias, segundo a reportagem, para comprovar a veracidade.



A CBF alegou em nota que o passaporte esportivo é montado com base no que é enviado pelas federações. E a Ferj disse que a documentação foi registrada e publicada na CBF em 2011 e que foram cumpridos os procedimentos desportivos. Entretanto, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, não compareceu para prestar depoimento.