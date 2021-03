Considerado uma das maiores revelações de geração 2000, o norueguês Haaland está em alta no mercado da bola AFP

Publicado 14/03/2021 15:49

Barcelona - O nome de Erling Haaland tem dominado nos últimos dias o noticiário esportivo catalão. Os diários Sport e Marca tratam a contratação do atacante, de 20 anos, como prioridade do novo presidente do Barcelona, Joan Laporta. Com a iminente saída de Lionel Messi, ao fim do contrato em junho, o clube mira a relevação norueguesa, de 20 anos, como aposta para a construção de uma nava 'era'.

Com dívidas calculadas em 1 bilhão de euros, cerca de R$ 6,6 bilhões, a nova diretoria projeta uma ampla reformulação. A expectativa é de arrecadar até R$ 600 milhões em vendas para investir na contratação de Haaland. A missão, no entanto, não será das mais fáceis, pois clubes ingleses estão na dianteira para contratar o atacante do Borussia Dortmund, da Alemanha.

De acordo com os dois veículos de imprensa espanhóis, Laporta avalia que uma oferta em volta de 100 milhões de euros, cerca de R$ 664 milhões, seria suficiente para contratar a joia norueguesa. Para fazer caixa, o clube está disposto a negociar nomes Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Philippe Coutinho, Griezmann e Braithwaite.



Haaland possui contrato com o Borussia Dortmund até 2024, mas, segundo o jornal alemão Bild, uma cláusula prevê que a multa rescisória pode diminuir para 75 milhões de euros (R$ 498 milhões) ao final da temporada 2020/21. No entanto, aguardar o prazo é um risco que qualquer interessado em Haaland está sujeito a sofrer.