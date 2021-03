Em janeiro de 2020, Marquinhos já havia sido vítima de um roubo em sua residência em Paris AFP

Paris - No momento em que a bola rolava no Parque dos Príncipes, no confronto entre Paris Saint-Germain e Nantes, pela 29ª rodada do Campeonato Francês, a casa dos pais de Marquinhos e da família do argentino Di María era invadida e assaltadas na noite deste domingo, em Paris. A informação foi divulgada pelos principais veículos franceses, como os jornais 'L'Equipe' e 'Le Parisien'.

O zagueiro do PSG e da seleção brasileira foi vítima do crime pela segunda vez. Em janeiro de 2020, ele teve a residência invadida e roubada na capital da França. No entanto, o capitão jogou até o fim da derrota para o Nantes. Di María, por sua vez, foi sacado aos 16 minutos do segundo tempo. Homem-forte do clube francês, Leonardo foi flagrado ao telefone e repassou as informações para o astro argentino, deixou o Parque dos Príncipes às pressas logo após ser substituído.

De acordo com informações da emissora 'RMC Sports', a esposa de Di María, Jorgelina, e as duas filhas estavam em casa no momento da invasão. Os criminosos teriam agido com truculência antes roubar o conteúdo do cofre do atacante argentino.

Assim como Marquinhos, Di María foi vítima de uma drama semelhante quando defendeu Manchester United, em 2015. Ainda de acordo com a emissora francesa, a violência também prevaleceu na ação dos bandidos na casa dos pais de Marquinhos na região de Neuilly-sur-Seine.

"Situações fora do futebol devem ser levadas em conta. Os jogadores são, como nós, desapontados pela derrota. Mas há situações que deixam o grupo unido na derrota e também em coisas que vão além do esporte. Não é desculpa, mas houve uma queda de energia no time. É normal. Conversamos depois do jogo, mas não de futebol. De outras coisas", o técnico do PSG, Mauricio Pochettino.