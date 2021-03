Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 Daniel Castelo Branco

Por IG - Esporte

Publicado 15/03/2021 09:08

Rio - Após a vitória por 1 a 0 do Fluminense contra o Flamengo, neste domingo, a Betmotion, patrocinadora do Tricolor, fez um post no Twitter para comemorar o resultado.



Na publicação, a empresa brincou em possível referência ao atacante do Fla, Gabriel Barbosa, flagrado em cassino em São Paulo e conduzido pela polícia para delegacia. O jogo foi válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.