Copa América 2021 será realizada na Argentina e Colômbia Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 10:45

Rio - A Conmebol divulgou nesta segunda-feira a nova tabela da Copa América que vai acontecer neste ano. Adiada por conta da pandemia, o torneio seria realizado no ano passado. Com sede na Argentina e na Colômbia, a competição começará no dia 13 de junho e irá até o dia 10 de julho.

Publicidade

O torneio não irá contar com nenhum convidado. Austrália e Catar desistiram de participar por conta da pandemia. Com as dez seleções do continente sul-americano, a competição irá começar com dois jogos realizados na Argentina. A seleção de Lionel Messi enfrenta o Chile, em Buenos Aires, enquanto Paraguai e Bolívia, vão jogar em Mendonza.



O Brasil ficará no grupo na Colômbia. A estreia brasileira será dia 14 contra a Venezuela. Depois, enfrenta o Peru, 18, a dona da casa Colômbia, 24, e o Equador, 28. Com dois grupos de cinco equipes, quatro se classificam. A final será disputada em Barranquilla, no dia 10 de julho.