Cristiano Ronaldo chegou a 770 gols na carreira AFP

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:35

A troca de palavras carinhosas entre Pelé e Cristiano Ronaldo continua após o craque português superar a marca do Rei do Futebol ao alcançar 770 gols em partidas oficiais na carreira. Após os três que fez na vitória da Juventus sobre o Cagliari, Pelé publicou um texto nas redes sociais parabenizando CR7, que comentou e agradeceu o carinho.

"Meu amigo Pelé, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho e pela sua amizade. Sabe que esse sentimento é mútuo. Guardamos esse abraço para quando pudermos estar novamente juntos e esperemos que seja em breve! Tudo de bom e muita saúde!", escreveu o português.



Publicidade

Antes, Cristiano Ronaldo já havia exaltado Pelé ao publicar longo texto em suas redes sociais sobre o recorde alcançado. "Minha admiração eterna e incondicional pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, assim como o respeito que tenho pelo futebol de meados do Século XX, me levou a levar em consideração seu número de 767, assumindo seus nove gols pela Seleção Paulista, assim como seu gol único da Seleção Militar Brasileira, como gols oficiais".



Em 830 jogos oficiais, Pelé marcou 767 vezes. Entretanto, em toda a carreira, o Rei do Futebol fez 1.283 gols em 1.375 partidas. Já Cristiano Ronaldo precisou jogar 1.055 vezes para chegar aos 770 gols.