Publicado 15/03/2021 13:46

Rio - Ex-jogador do Internacional e do Avaí, com sucesso nos anos 70, Paulo Graça morreu no último sábado, em Florianópolis. Ele vinha sofrendo com problemas no fígado e nos últimos dias, estava lutando contra o coronavírus.

O ex-jogador será enterrado ainda neste sábado na capital catarinense. Em fevereiro, Paulo Garça já tinha perdido a esposa por complicações da covid-19.



Além do Internacional e do Avaí, Paulo Garça defendeu vários outros clubes como Carlos Renaux-RS, Atlântico-RS, Joinville-SC, Paysandu-SC, Iguaçu-PR, Brasil-RS, Guarapuava-PR e Toledo-PR, onde encerrou a carreira em 1982.