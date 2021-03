Marquinhos estava jogando no momento do assalto AFP

Por Lance

Publicado 15/03/2021 16:38

O PSG está providenciando a contratação de seguranças 24 horas para todos os jogadores do elenco após os assaltos nas casas de Di María e Marquinhos no último domingo (14), segundo o jornal 'L’Equipe'. O objetivo é garantir a segurança dos familiares dos atletas, inclusive de quem já conta com o serviço particular, casos de Neymar e Mbappé.



Di María teve itens roubados de sua residência avaliados em 500 mil euros (mais de R$ 3 milhões) e sua esposa e filhas foram mantidas como reféns. Já o pai do zagueiro Marquinhos, Marcos Barros Correa, sofreu golpes dos criminosos no rosto, peito e costelas. No entanto, o jogador brasileiro afirmou que sua família estava bem após o susto.

Publicidade

Os dois jogadores não são as primeiras vítimas do PSG que sofreram assaltos. No último mês de janeiro, Mauro Icardi teve a casa invadida e itens roubados, enquanto estava viajando com o elenco. Daniel Alves e Choupo-Moting também foram vítimas de bandidos na época em que atuavam na França.