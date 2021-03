O ex-jogador Gilmar Fubá faleceu aos 45 anos Rodrigo Coca/Corinthians/Divulgação

Por MH

Publicado 15/03/2021 15:58

Dois dos maiores ídolos do Corinthians, Marcelinho Carioca e Neto, lamentaram o falecimento do ex-volante Gilmar Fubá, de 45 anos, vítima de um tipo de câncer na medula óssea. O apresentador Neto, da Band, fez a sua homenagem durante o programa 'Os Donos da Bola'. "Meus pêsames para a família, meus sentimentos. Menino incrivelmente maravilhoso, um cara que sempre alegrou a todos nós. Ele foi para o céu em um momento tão difícil que estamos passando com a covid-19", disse.

Já Marcelinho Carioca usou a sua conta oficial no Instagram para se solidarizar com os familiares. "Você ficará eternizado em nossos corações e de todo torcedor corintiano. Meus sentimentos a todos os familiares", disse o ex-camisa 7.