Fotos! Musa do Corinthians conta quanto ganha vendendo nudes no Instagram e defende seu trabalho

Rio - Paula Lima faz sucesso no Instagram vendendo fotos e vídeos nua a modelo publica os conteúdos nos Stories somente para assinantes, que são selecionados através da função Melhores Amigos. O valor da assinatura custa 50 reais ou 130 reais por 3 meses. Já são mais de mil assinantes. A musa do Corinthians compara o seu trabalho com o de influencers.

"Eles faturam com publiposts e eu com os conteúdos de nudez. É uma forma de faturar através das redes sociais. Quem ganha dinheiro honestamente não merece ser julgado", pontua a modelo.



Paula acredita que quando a pandemia acabar o número de assinantes irá cair. "As pessoas estão em casa e acabam consumindo conteúdos digitais. Quando a pandemia acabar, vão procurar mais estar com as outras fisicamente", acredita.

