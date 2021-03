Posto de vacinação contra covid-19 no estádio Gazprom Arena, do Zenit Reprodução de vídeo/Twitter

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:32

Os torcedores do Zenit, da Rússia, podem tomar a vacina contra a covid-19 de graça se forem ao estádio Gazprom Arena assistir aos jogos do time. A campanha do clube teve início no último sábado (13) e é possível graças à instalação de um posto móvel para a aplicação de doses da Sputnik V, fabricada no país.

A campanha ficará em vigor até o fim da temporada. E qualquer torcedor acima de 18 anos poderá receber a dose, deste que leve identificação e a carteira de vacinação. Além disso, passará por uma avaliação médica no próprio estádio.

"A estação móvel de vacinação será inaugurada no terceiro andar do Stand C próximo aos setores C110-111 e estará em funcionamento em todos os jogos em casa do Zenit até o final da temporada 2020/21", explicou o clube em nota oficial na semana passada.



No primeiro dia da campanha, os torcedores se vacinaram e ainda viram o Zenitr vencer por 4 a 0 o Akhmat.