Messi iguala marca de Xavi com 767 partidas pelo FC Barcelona Divulgação

Por AFP

Publicado 15/03/2021 17:53

Rio - Messi continua acumulando novas marcas e igualou agora a lenda do Barça, Xavi Hernández, como o jogador com mais jogos disputados na história do Barcelona.

O capitão do Barça chegou ao seu jogo de número 767 com a camisa do time catalão nesta segunda-feira ao entrar em campo na partida de LaLiga contra o Huesca, igualando a marca de Xavi Hernández, uma figura emblemática do Barça.

Publicidade

Xavi, ex-capitão do time azulgrana, agora treinador do Al-Sadd do Catar, havia alcançado esse recorde em seus 17 anos com a equipe principal do Barça entre 1998 e 2015.

Messi, que estreou em 2004 no time titular, igualou o ex-capitão e pode ultrapassá-lo no próximo domingo em uma partida contra a Real Sociedad.

Publicidade

"Tinha de ser o Leo", disse Xavi ao jornal Mundo Deportivo, acrescentando que "é justo que o melhor jogador da história seja aquele que mais vezes defendeu a camisa do Barça".

"É uma honra que o melhor jogador do mundo, e para mim da história, seja aquele que me supera", acrescentou, olhando para o próximo passo de Messi quando completar o 768º jogo.

Publicidade

Os dois deixaram para trás Andrés Iniesta, outra lenda do clube e o terceiro com mais partidas, depois de ter disputado 674 jogos com a camisa 'azulgrana'.

Messi continua assim acumulando recordes como jogador do Barcelona, depois que nesta temporada ele já havia igualado a marca de maior número de temporadas na equipe principal do Barça (17), compartilhado por Xavi e Carles Rexach.

Publicidade

Além disso, é de longe o maior artilheiro da história do clube catalão com 659 gols em 766 partidas oficiais.

Ele também é o jogador que ganhou mais títulos com o Barça, 34 no total, incluindo quatro Liga dos Campeões (2006, 2009, 2011 e 2015) e 10 Ligas.

Publicidade

Messi também detém seis bolas de ouro, mais que Cristiano Ronaldo (5), Cruyff, Michel Platini e Marco Van Basten (3) e outro recorde com suas seis Chuteiras de Ouro, dada ao maior artilheiro das ligas europeias.