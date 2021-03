O goleiro português Rui Patricio levou uma joelhada na dividida com o próprio companheiro de Wolves AFP

Por Lance

Publicado 15/03/2021 20:38

Wolverhampton - Nesta segunda-feira, o Wolverhampton recebeu o Liverpool no Molineux Stadium em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0, com gol marcado por Diogo Jota, ex-jogador dos Wolves, ficou marcada pelo chocante dividida entre o goleiro Rui Patricio com Coady, zagueiro do próprio Wolverhampton. Após a joelhada no rosto, o português foi atendido pela equipe médica por mais de dez minutos no gramado.



Se o jogo apresentava-se como um confronto parelho entre Wolverhampton e Liverpool, os acréscimos da primeira etapa trataram de colocar uma equipe à frente do placar. Aos 47, quando o intervalo estava próximo, Mané encontrou Diogo Jota, que marcou para o Liverpool contra o seu ex-clube.



Atrás do placar, a equipe de Nuno Espírito Santo tentou alternar a sua situação na segunda etapa da partida. O time do Wolverhampton foi ao ataque, e mostrou-se melhor que o Liverpool em determinado momento, mas não foi eficaz para empatar.



Contra um Wolverhampton com sede pelo ataque, o Liverpool não esteve bem em grande parte da segunda etapa. Apenas perto do fim que a equipe dos Reds conseguiu oferecer chances de perigo para aumentar o placar, mas o goleiro Rui Patrício parou os visitantes. Na chance convertida por Salah, o VAR anulou o gol por impedimento.



Com a vitória, o Liverpool subiu para o sexto lugar, com 46 pontos. Os Wolves ocupam o 13º lugar, com 35 pontos e na próxima rodada enfrentam o West Ham, no dia 3 de abril, às 11h, pela 30ª rodada do Inglês. O Liverpool entra em campo terá o Arsenal como adversário no mesmo dia, às 11h.