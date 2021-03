Mineirão Reprodução

Rio - Com o aumento dos casos de Covid-19, o governo de Minas Gerais vetou a a realização de partidas de futebol de outros estados em solo mineiro. Romeu Zema (NOVO-MG), governador do Estado, anunciou na manhã desta terça-feira as novas medidas e instituiu a onda roxa em todas as regiões de Minas Gerais a partir desta quarta.

"Seria muito incoerente a gente tomar uma medida tão dura, tão restritiva como essa que estamos tomando no estado e permitir que jogos de outros estados acontecessem aqui em Minas Gerais, lembrando que, na onda roxa, os hotéis não podem receber turistas. Fica inviável o recebimento de jogos de outros estados na onda roxa. Por definição, ela não vai permitir essa circulação. Na circulação entre estados, as barreiras sanitárias vão abordar se estão indo para serviços essenciais ou não", disse o secretário de estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva concedida na sede do governo de Minas Gerais.



Vale ressaltar que possuem cinco partidas programadas para acontecer em Minas. Estão previstos para esta terça dois jogos da Copa do Brasil sub-20: Trem-PA x Avaí e Real Ariquemes-RO x Náutico, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Na próxima quarta, um duelo do Campeonato Paulista, entre São Bento e Palmeiras. Na quinta-feira, a Caldense e Vasco tem confronto válido pela Copa do Brasil.

"A onda roxa é obrigatória. Todo município precisa, sim, aderir à recomendação. Dessa forma, o futebol não poderá funcionar, pela obviedade do momento e de hotéis não funcionarem", pontuou Baccheretti.

