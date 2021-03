Pedro em treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:19 | Atualizado 17/03/2021 12:30

Rio - Vendido pelo Fluminense para a Fiorentina, da Itália, Pedro está envolvido em suposto caso de passaporte esportivo fraudulento pelo Bangu. Caso seja confirmada a fraude pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Tricolor poderá receber mais pela negociação do atacante. As informações são do portal "UOL".



O Bangu recebeu cerca de R$ 200 mil pelo mecanismo de solidariedade após a venda de Pedro. Porém, o próprio atacante afirmou que nunca atuou pelas categorias de base do alvirrubro.

“Se comprovada a fraude, a possibilidade de o Fluminense buscar o ressarcimento dos valores que possivelmente deixou de receber, desde que diretamente em face do Bangu, e não do clube italiano, cujo agiu de boa-fé, em conformidade ao passaporte desportivo do atleta”, afirmou Pedro Juncal, advogado especialista em direito desportivo.



Pedro foi vendido à Fiorentina por R$ 58 milhões pelos 80% dos direitos econômicos que pertencia ao Fluminense. Nesta negociação, o Bangu desembolsou cerca de R$ 200 mil.