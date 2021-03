Casagrande e Muricy são ex-colegas de TV Globo Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 18:42

Rio - Casagrande criticou o ex-colega de TV Globo, Muricy Ramalho, por ter discutido no último domingo com policiais ao ser retirado da praia de Riviera, em Bertioga, no litoral paulista. Segundo o ex-técnico, o decreto de fechamento das praias estava anunciado para segunda-feira, e não domingo.

“Só uma criticazinha ao Muricy: a partir do momento que a polícia falou que não pode, vai embora. Se criou uma história em cima de uma situação com o Muricy porque ele ficou discutindo com o cara se é justo ou não. A discussão cria muitas coisas na cabeça das pessoas. Ele poderia ter ido embora”, afirmou Casão.



Em entrevista ao "SBT", Muricy deu sua versão e afirmou que os policiais queriam "fazer graça".

Os caras só queriam fazer uma graça comigo mesmo, porque a praia continuou lotada. Eu sou muito rígido em relação a protocolo. Eu estou aqui há um ano e pouco, porque é muito difícil pra mim se eu pegar esse vírus, pelas coisas que eu tenho”, afirmou.

“Nem meus filhos entram no meu apartamento. Os caras realmente não cumprem as regras, era uma coisa eles mudaram completamente. Tive até que tirar a máscara para respirar e responder eles um pouco mais forte, porque eles foram muito folgados”, finalizou.